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19 июня 2026 в 15:31

Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств

Психолог Горшенин: люди в приложениях для знакомств выдвигают высокие требования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пользователи приложений для знакомств нередко выдвигают чрезмерно высокие требования к потенциальному партнеру, рассказал в беседе с «Радио 1» клинический психолог Кирилл Горшенин. По его словам, подобное отношение людей к выбору второй половинки часто обусловлено страхом «обжечься» и совершить ошибку.

Завышенные требования [к собеседнику]— это один из вариантов гиперкомпенсации страха ошибиться, особенно если уже есть болезненный опыт. Гиперкомпенсация страха, капитуляция перед одиночеством, маска независимости — все это попытки справиться с внутренней болью. Но они не защищают, а только отдаляют, — высказался Горшенин.

Он пояснил, что, помимо завышенных требований, часть пользователей готовы соглашаться практически на любые отношения лишь бы не остаться одинокими. Другие, в свою очередь, строят из себя независимых и холодных личностей, а в душе все равно нуждаются в любви, отметил психолог.

Ранее психолог Аврора Лопес рассказала, что первый признак здоровых отношений — эмоциональная безопасность и свобода самовыражения. Она отметила, что в таких союзах люди ощущают защиту и могут без страха выражать свои тревоги, сомнения и промахи, не боясь осуждения или разрыва.

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