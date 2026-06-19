Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы

Беру булочку, горчицу и молоко: готовлю котлеты «Нежные» — получаются сочными даже без подливы

Есть рецепты, которые остаются в семье на долгие годы. Эти котлеты как раз из таких. Казалось бы, самые обычные продукты: фарш, лук, картофель и кусочек булочки. Но стоит добавить немного горчицы и правильно подготовить хлеб, как результат получается совсем другим — котлеты выходят мягкими, сочными и ароматными.

Главный секрет здесь не в дорогих ингредиентах, а в простой хитрости. Булочка впитывает молоко и делает фарш особенно нежным, а ложка горчицы усиливает вкус мяса.

Для приготовления вам понадобится: фарш свино-говяжий — 1,2 кг, картофель — 3–4 шт., лук репчатый — 3–4 шт., булочка — 1 шт., яйцо — 1 шт., молоко — 250 мл, горчица — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель и лук измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Булочку разломайте на кусочки, залейте молоком и оставьте на несколько минут до полного размягчения. Затем добавьте хлеб вместе с оставшимся молоком в фарш.

Вбейте яйцо, положите картофельно-луковую массу, горчицу, соль и перец. Влейте ложку растительного масла и тщательно вымесите фарш до однородности. Оставьте массу на 10–15 минут. Смоченными водой руками сформируйте котлеты и выложите их на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.

Обжарьте до румяной корочки с одной стороны, переверните, накройте крышкой и доведите до готовности на умеренном огне.