3 холодных летних десерта за 15 минут — без духовки и без заморочек

3 холодных летних десерта за 15 минут — без духовки и без заморочек

Летом включать духовку — значит перегреться. Хочется чего-то легкого, холодного и быстрого. Собрали три десерта, для которых плита не нужна: клубничный мусс — нежный, как облако; лимонный сорбет — кислый, бодрящий, спасает в жару; десерт в стакане — слоеный, красивый, с творогом и ягодами. Все готовится за 15 минут, а выглядит как из ресторана.

Десерт № 1: клубничный мусс — нежный, воздушный

Мусс, который тает во рту. Минимум ингредиентов и максимум удовольствия.

Замочите 5 г желатина в воде по инструкции на упаковке. 300 г клубники (можно брать и свежую, и замороженную) пробейте блендером в пюре. Засыпьте к ягодам 50 г сахарной пудры, все перемешайте.

Распустите желатин на водяной бане или в микроволновке, но ни в коем случае не кипятите. Влейте желатин в клубничное пюре и хорошенько все размешайте.

250 мл сливок (советуем брать жирностью 33%) взбейте до пиков. Осторожно лопаткой вмешайте взбитые сливки в клубничную массу. Разложите десерт по креманкам, уберите в холодильник на 1–2 часа. Украсьте свежими ягодами и мятой.

Мусс получается легким, воздушным и очень ароматным.

Совет: вместо клубники можно взять малину, чернику или облепиху. С замороженными ягодами — тот же алгоритм, разморозьте и слейте лишний сок.

3 холодных летних десерта за 15 минут — без духовки и без заморочек Фото: Shutterstock/FOTODOM

Десерт № 2: лимонный сорбет — кислый, бодрящий, спасает в жару

Два основных продукта, одна кастрюля и морозилка — все, что нужно для этого десерта. А освежает лучше любого магазинного лимонада.

В подходящей кастрюле соедините 100 г сахара и 100 мл воды. Поставьте на средний огонь, дождитесь, пока закипит. Проварите 2 минуты, чтобы растворился сахарный песок. Остудите до комнатной температуры. Влейте в сироп 200 мл свежевыжатого сока лимона (внимание: понадобится примерно 4–5 лимонов) и добавьте цедру одного лимона. Перемешайте. Перелейте в удобную емкость (например, контейнер), положите ее в морозилку. В первые 2–3 часа каждые полчаса заготовку надо будет перемешивать вилкой или венчиком. Так мы будем разбивать ледяные кристаллы. А через 4–6 часов сорбет будет готов.

Сорбет выходит ярким, освежающим, кисловатым.

Совет: можно заменить лимон на лайм или апельсин. Для более насыщенного вкуса добавьте листья мяты при варке.

Десерт № 3: творожный десерт с ягодами в стакане — слоеный, красивый, без выпечки

Самый быстрый десерт из подборки. Готовится за 5 минут, а выглядит эффектно.

200 г творога смешайте с 100 г густого йогурта или сметаны и 2 ст. л. сахарной пудры. Пробейте все блендером до кремообразной текстуры. 150 г свежих ягод нарежьте кусочками произвольной формы. Печенье (хватит 50 г) поломайте на мелкие кусочки. В высокий стакан кладите все слоями: печенье — крем — ягоды — снова печенье — крем — ягоды. Верх можно украсить целыми ягодами и листиком мяты. Отправьте заготовку в холодильник на 15–20 минут.

Десерт получается красивым, нежным и очень ароматным.

Совет: вместо печенья можно взять гранолу. Если любите шоколад, добавьте в десерт 1 ст. л. какао.

Рецепт десерта без выпечки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы для всех десертов

Используйте только свежие и качественные продукты — в жару ягоды портятся быстро. Для сорбета берите лимоны комнатной температуры — из них легче выжимать сок. Все три десерта можно легко адаптировать под любые ягоды, которые есть под рукой. Храните в холодильнике и съедайте в течение 1–2 дней — тогда вкус будет самым ярким.

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