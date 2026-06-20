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20 июня 2026 в 09:30

Психолог ответила, как дать ребенку пользу от чтения летом

Психолог Аныкина посоветовала выбирать интересные для детей книги на лето

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родителям следует пересмотреть подход к летнему чтению и не превращать его в обязательную повинность для детей, заявила NEWS.ru детский психолог Александра Аныкина. По ее словам, для сохранения пользы и удовольствия от литературы достаточно выбрать пару увлекательных книг. Она отметила, что лучше читать их вслух по очереди, уделяя этому всего 15 минут перед сном.

На лето детям выдают огромный список литературы. Читать эти книги важно и нужно, но если заставлять, давить — пойдет ли это на пользу? Лучше выбрать пару действительно интересных книг. Читать их следует друг другу вслух по очереди. Например, перед сном, по 15 минут. Если ребенок занимается с репетиторами, обычно летом можно сделать паузу. Исключение составляют языки — тут очень важна регулярность. Если занятия в целом ребенку в радость, можно не прерывать их на лето, а, например, снизить частоту, — пояснила Аныкина.

Ранее член Американской психологической ассоциации Кеннет Бариш заявил, что ослабление связей со старшим поколением стало одним из факторов кризиса психического здоровья среди детей и подростков. По его словам, человечество не эволюционировало для воспитания без поддержки родственников, а детям всегда были нужны бабушки и дедушки.

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