4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет

4 простых и вкусных десерта с лимоном: крем, печенье, чизкейк и сорбет

Лимон отлично балансирует сладость и делает десерты легкими и не приторными. Сегодня поделились четырьмя самыми любимыми рецептами простых десертов. От нежного крема до легкого чизкейка без выпечки — все лакомства получаются нежными, ароматными и не требуют особых кулинарных навыков.

Рецепт № 1. Нежный лимонный крем — десерт за 10 минут

В небольшой кастрюльке смешайте сок двух крупных лимонов (примерно 100 мл), цедру одного лимона, 100 г сахара и 2 яйца. Поставьте на маленький огонь и, постоянно помешивая венчиком, прогревайте до загустения 5–7 минут — масса должна стать как густой кисель. Снимите с огня, добавьте 50 г сливочного масла и перемешивайте до полного растворения. Разложите по креманкам и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Крем получается бархатистым, с ярким лимонным вкусом и легкой кислинкой.

Совет: для более насыщенного аромата используйте только свежий лимон и не заменяйте его лимонной кислотой.

4 простых и вкусных десерта с лимоном Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Лимонное печенье с цедрой — рассыпчатое и ароматное

Смешайте 150 г размягченного сливочного масла с 80 г сахарной пудры и цедрой двух лимонов. Разбейте 1 яйцо, добавьте 250 г муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и поставьте в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто толщиной 5–6 мм, вырежьте печенье формочками и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до легкого золотистого края.

Печенье выходит рассыпчатым, с ярким лимонным ароматом и тает во рту.

Совет: перед выпечкой можно посыпать печенье сахаром — получится красивая хрустящая корочка.

Рецепт № 3. Лимонный чизкейк без выпечки — легкий и воздушный

Для песочной основы измельчите 150 г песочного печенья в крошку и соедините с 60 г растопленного сливочного масла. Переложите в форму и хорошенько утрамбуйте. Для крема взбейте 400 г творога 5–9%, 150 г сметаны, 100 г сахарной пудры, цедру и сок одного большого лимона. Добавьте 10 г желатина, предварительно замочите его в 50 мл воды. Вылейте крем на основу и поставьте в холодильник на 4–6 часов.

Чизкейк получается очень нежным, с освежающим лимонным вкусом.

Совет: перед подачей украсьте тонкими ломтиками лимона и свежей мятой — выглядит очень эффектно.

Рецепт десерта с лимоном Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4. Лимонный сорбет — освежающий десерт для жаркой погоды

Нам понадобится 150–180 мл сока лимона (скорее всего, на это уйдет 4–5 плодов), цедру одного лимона, 120 г сахарного песка и 300 мл воды. Прогрейте на слабом огне до растворения сахара, остудите и поставьте в холодильник на 1 час. Перелейте в контейнер и поставьте в морозилку. Первые 3 часа каждые полчаса перемешивайте массу вилкой, разбивая ледяные кристаллы.

Сорбет выходит ярким, кисло-сладким и очень освежающим — лучшее спасение в жару.

Совет: добавьте пару веточек мяты во время охлаждения сиропа — аромат станет еще интереснее.

Советы и секреты для идеальных десертов с лимоном

Всегда используйте свежие лимоны с тонкой ароматной кожицей.

Снимайте только желтый слой цедры — белая часть горчит.

Лимонный сок добавляйте в конце, чтобы сохранить витамин C.

Такие десерты отлично хранятся в холодильнике 2–3 дня и становятся только вкуснее. Добавляйте в крем ягоды, в печенье — мак, а в сорбет — базилик.

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