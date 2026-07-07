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07 июля 2026 в 11:00

Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру стакан сливок, лимон и сгущенку — и за 5 минут готовлю плотное натуральное мороженое без сахара, которое по вкусу не уступает магазинному. Получается обалденная вкуснятина: мороженое плотное, кремовое, с яркой лимонной кислинкой и нежной текстурой — идеальный десерт для лета без лишних хлопот и сахара. Этот рецепт выручает, когда хочется холодного и вкусного десерта без долгой возни.

Для приготовления вам понадобится: 400 мл жирных сливок (от 33%), 1 банка вареной сгущенки (или обычной, по вкусу), 1 лимон (сок и цедра). Охлажденные сливки взбейте миксером до устойчивых пиков. Добавьте сгущенное молоко, лимонный сок и мелко натертую цедру, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Перелейте в контейнер и уберите в морозилку на 4–6 часов. Перед подачей дайте мороженому постоять 5–10 минут при комнатной температуре. По желанию украсьте мятой или лимонной цедрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это мороженое — даже те, кто не любит лимонные десерты, просили добавки! Оно получается плотным, кремовым и очень освежающим. Кстати, вместо сгущенки можно использовать кленовый сироп.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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мороженое
лимоны
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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