Крем-чиз для торта: 10 лучших рецептов, которые подойдут для любого десерта

Правильно приготовленный крем-чиз может спасти даже самый простой бисквит. Он не только отлично держит форму, но и придает десерту мягкий сливочный вкус с легкой кислинкой. Мы собрали 10 лучших рецептов крем-чиза, от классического варианта до оригинальных комбинаций с шоколадом и медом.
Классика жанра: крем-чиз с маслом
Прекрасно подходит для украшения тортов и выравнивания сторон. Сливочное масло (100 г) достать заранее, чтобы размягчилось. В чаше миксера смешать его с 400 г сыра и взбить, пока не станет однородным. Всыпать 70 г сахарной пудры и еще раз хорошо взбить до плотной текстуры. Крем получится с нейтральным вкусом — подходит для любых тортов и капкейков.
Крем-чиз на сливках
Возьмите такой крем для прослойки между коржами. Сначала взбить 300 мл холодных жирных сливок (от 33%) до мягких пиков. Затем добавить 400 г сливочного сыра и 50 г сахарной пудры. Перемешать лопаткой или миксером на низкой скорости. Получается легкий и пышный крем, который хорошо держит форму и не «течет».
Крем-чиз со сгущенкой
Для тех, кто любит послаще. Сначала взбить 300 г сливочного сыра и 100 г мягкого сливочного масла до воздушной массы. Постепенно влить 150 г сгущенного молока, не прекращая взбивать. Крем получается гладким, сладким и блестящим — отличная начинка для вафельных тортов или трубочек.
Крем-чиз без сахара
Идеален для тех, кто ограничивает сахар. Смешать 400 г сливочного сыра, 100 г натурального густого йогурта и 1 ч. л. лимонного сока. Взбить до кремовой текстуры. Этот крем можно использовать для украшения ПП-десертов или как самостоятельный перекус с ягодами.
Крем-чиз с шоколадом
Нежный и ароматный крем. Растопить 100 г темного шоколада на водяной бане, остудить. Взбить 300 г сливочного сыра с 100 мл охлажденных сливок до пышности. Добавить шоколад и аккуратно перемешать. Подходит для оформления шоколадных и ореховых тортов.
Крем-чиз с медом и орехами
Натуральная сладость и легкий хруст. В миске соединить 400 г сливочного сыра с 2 ст. л. жидкого меда и 50 г измельченных грецких орехов. Взбить до однородности. Такой крем замечательно смотрится в морковных или пряных тортах, его можно подавать и как отдельный воздушный десерт.
Ванильный крем-чиз
Сливочный с ароматом выпечки. Взбить 400 г сливочного сыра с 80 г растопленного сливочного масла и 60 г сахарной пудры. Влить 1 ч. л. ванильного экстракта и снова взбить. Универсальный крем для бисквитов, эклеров и капкейков.
Цитрусовый крем-чиз
Освежающий вкус. К классической основе из 400 г сыра и 80 г масла добавить по 1 ч. л. цедры лимона и апельсина, а также 1 ч. л. сока. Перемешать. Крем приобретает небольшую кислинку и цитрусовый аромат — замечательно подходит для летних десертов и чизкейков.
Малиновый крем-чиз
Яркий и вкусный. Измельчить горсть свежей малины в пюре, протереть через сито. Взбить 300 г сливочного сыра с 70 г пудры, затем добавить 2–3 ст. л. ягодного пюре. Крем получится с легким розовым оттенком и насыщенным ароматом.
Карамельный крем-чиз
Сладкий и тягучий, с ноткой соли. Взбить 400 г сливочного сыра с 100 г соленой карамели (готовой или домашней) и 50 г масла. Идеален для шоколадных и бисквитных тортов, а также для пирожных.
Совет: для идеальной текстуры используйте сыр комнатной температуры и не перебивайте массу миксером — она может расслоиться.
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