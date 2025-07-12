Кабачковый крем-суп: облако нежности, которое обожают даже дети!

Этот рецепт кабачкового крем-супа перенесет вас в детство, когда простые блюда казались самыми вкусными на свете. Легкий, но сытный, он станет идеальным выбором для семейного обеда или полезного ужина.

Почему этот суп стоит приготовить

Содержит минимум калорий при максимальной пользе

Подходит для первого прикорма малышей

Готовится всего за 30 минут

Идеален для диетического и вегетарианского питания

Прекрасно хранится и разогревается

Ингредиенты (на 4 порции)

Молодые кабачки — 4 шт. (около 1 кг)

Картофель — 2 средних клубня

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Овощной или куриный бульон — 1 л

Сливки 10-20% — 250 мл

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Сладкая паприка — для подачи

Пошаговый рецепт:

Подготовка овощей: Кабачки вымойте, удалите плодоножки. Если кожура жесткая — очистите. Нарежьте кубиками. Картофель очистите и нарежьте. Обжарка основы: В кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности (2-3 минуты). Приготовление супа: Добавьте картофель и кабачки, готовьте 5 минут помешивая. Влейте бульон, доведите до кипения. Варите на среднем огне 15-20 минут до мягкости овощей. Превращение в крем: Слегка остудите суп (10 минут), взбейте блендером до однородности. Верните на огонь, добавьте сливки, соль и перец. Прогрейте, не доводя до кипения.

Секреты идеального крем-супа

Для более насыщенного вкуса добавьте плавленый сырок при взбивании

Если суп слишком густой — разбавьте бульоном или молоком

Подавайте с гренками или свежей зеленью

Украсьте каплей сливок и паприкой для контраста

Храните в холодильнике до 3 дней

Этот нежный крем-суп — доказательство того, что простые ингредиенты могут превращаться в кулинарные шедевры. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!

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