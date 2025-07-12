Кабачковый крем-суп: облако нежности, которое обожают даже дети!

Этот рецепт кабачкового крем-супа перенесет вас в детство, когда простые блюда казались самыми вкусными на свете. Легкий, но сытный, он станет идеальным выбором для семейного обеда или полезного ужина.
Почему этот суп стоит приготовить
- Содержит минимум калорий при максимальной пользе
- Подходит для первого прикорма малышей
- Готовится всего за 30 минут
- Идеален для диетического и вегетарианского питания
- Прекрасно хранится и разогревается
Ингредиенты (на 4 порции)
- Молодые кабачки — 4 шт. (около 1 кг)
- Картофель — 2 средних клубня
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Овощной или куриный бульон — 1 л
- Сливки 10-20% — 250 мл
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Сладкая паприка — для подачи
Пошаговый рецепт:
Подготовка овощей:
Кабачки вымойте, удалите плодоножки. Если кожура жесткая — очистите. Нарежьте кубиками. Картофель очистите и нарежьте.
Обжарка основы:
В кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности (2-3 минуты).
Приготовление супа:
Добавьте картофель и кабачки, готовьте 5 минут помешивая. Влейте бульон, доведите до кипения. Варите на среднем огне 15-20 минут до мягкости овощей.
Превращение в крем:
Слегка остудите суп (10 минут), взбейте блендером до однородности. Верните на огонь, добавьте сливки, соль и перец. Прогрейте, не доводя до кипения.
Секреты идеального крем-супа
- Для более насыщенного вкуса добавьте плавленый сырок при взбивании
- Если суп слишком густой — разбавьте бульоном или молоком
- Подавайте с гренками или свежей зеленью
- Украсьте каплей сливок и паприкой для контраста
- Храните в холодильнике до 3 дней
Этот нежный крем-суп — доказательство того, что простые ингредиенты могут превращаться в кулинарные шедевры. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!
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