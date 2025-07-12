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12 июля 2025 в 12:57

Кабачковый крем-суп: облако нежности, которое обожают даже дети!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт кабачкового крем-супа перенесет вас в детство, когда простые блюда казались самыми вкусными на свете. Легкий, но сытный, он станет идеальным выбором для семейного обеда или полезного ужина.

Почему этот суп стоит приготовить

  • Содержит минимум калорий при максимальной пользе
  • Подходит для первого прикорма малышей
  • Готовится всего за 30 минут
  • Идеален для диетического и вегетарианского питания
  • Прекрасно хранится и разогревается

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Молодые кабачки — 4 шт. (около 1 кг)
  • Картофель — 2 средних клубня
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Овощной или куриный бульон — 1 л
  • Сливки 10-20% — 250 мл
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Сладкая паприка — для подачи

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка овощей:

    Кабачки вымойте, удалите плодоножки. Если кожура жесткая — очистите. Нарежьте кубиками. Картофель очистите и нарежьте.

  2. Обжарка основы:

    В кастрюле разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности (2-3 минуты).

  3. Приготовление супа:

    Добавьте картофель и кабачки, готовьте 5 минут помешивая. Влейте бульон, доведите до кипения. Варите на среднем огне 15-20 минут до мягкости овощей.

  4. Превращение в крем:

    Слегка остудите суп (10 минут), взбейте блендером до однородности. Верните на огонь, добавьте сливки, соль и перец. Прогрейте, не доводя до кипения.

Секреты идеального крем-супа

  • Для более насыщенного вкуса добавьте плавленый сырок при взбивании
  • Если суп слишком густой — разбавьте бульоном или молоком
  • Подавайте с гренками или свежей зеленью
  • Украсьте каплей сливок и паприкой для контраста
  • Храните в холодильнике до 3 дней

Этот нежный крем-суп — доказательство того, что простые ингредиенты могут превращаться в кулинарные шедевры. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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