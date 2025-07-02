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02 июля 2025 в 21:00

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента! Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки — настоящие мастера перевоплощения! Сегодня они станут звездой невероятно быстрого и вкусного рулета, который скрасит будни или станет хитом на праздничном столе.

Возьмите большой лист армянского лаваша. Смешайте 200 г сливочного сыра, 100 г тертой гауды, 2 зубка чеснока (раздавленных), 1 ч. л. паприки, щепотку соли и перца. Выложите на лаваш, отступив чуть от краев. Теперь — кабачки! Один молодой кабачок (~250 г) нашинкуйте тонкими кружочками. Разогрейте в сковороде столовую ложку оливкового масла, уложите кабачки и жарьте на среднем пламени 5–7 минут, пока они не станут золотистыми и податливыми. За минуту до финиша добавьте к ним еще один измельченный чесночный зубчик и свежую мяту (около чайной ложки рубленой). Дайте кабачкам немного остыть. Распределите их теплыми поверх сырного слоя. Сверните все в тугой рулет. Укутайте пищевой пленкой и отправьте в холодное место на 20 минут.

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Оксана Головина
О. Головина
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