Пенсионерка нажала на рекламу лотереи и обогатилась на 5 млн рублей

Пенсионерка нажала на рекламу лотереи и обогатилась на 5 млн рублей В Петербурге женщина случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 млн рублей

В Санкт-Петербурге пенсионерка случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 млн рублей, сообщила пресс-служба оператора «Национальной лотереи». Победительница рассказала, что раньше часто участвовала в розыгрышах, передает РИА Новости.

Елена играла в игру, во время которой на экране появилась реклама «Большой 8». Женщина <...> случайно нажала на предложение сыграть. [Она] купила первый попавшийся билет. Такой спонтанный выбор принес ей суперприз, — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что планирует потратить деньги на ремонт и на здоровье. Кроме того, она также хочет сделать подарок на свадьбу дочери.

Ранее стало известно, что желание скоротать время за игрой в лотерею во время поездки на дачу на электричке принесло москвичу 5 млн рублей. Победителем оказался столичный прораб, который раньше практически не интересовался подобными розыгрышами.

До этого жительница города Лесной Свердловской области Наталья Плеханова выиграла почти 23 млн рублей в лотерею. Женщина рассказала, что перед выигрышем ей приснился сон, который по народной примете сулит прибыль.