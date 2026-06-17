Москвич решил убить время в электричке и стал миллионером

Москвич решил убить время в электричке и стал миллионером Москвич выиграл в онлайн-лотерею 5 млн рублей во время поездки на дачу

Желание скоротать время за игрой в лотерею во время поездки на дачу на электричке принесло москвичу 5 млн рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея». Победителем оказался столичный прораб Валерий, который раньше практически не интересовался подобными розыгрышами.

Для жителя Москвы Валерия обычная поездка в электричке обернулась невероятной удачей — по пути на дачу мужчина выиграл суперприз 5 млн рублей, — сообщили в компании.

Мужчина ехал за город и решил попытать удачу в мобильном приложении лотереи «Большая 8». Для выбора комбинации он использовал собственный подход, анализируя результаты предыдущих тиражей и часто выпадающие числа. Валерий последовательно приобрел билеты на три тиража подряд, и последняя ставка принесла ему заветный суперприз.

О крупном выигрыше житель столицы узнал далеко не сразу, так как сначала проигнорировал пришедшее на телефон уведомление. Позже он зашел в приложение, увидел сумму с шестью нулями и от шока не поверил собственным глазам. Чтобы окончательно убедиться в своей удаче, мужчина незамедлительно обратился на горячую линию службы поддержки оператора.

Радостным известием Валерий сразу поделился с семьей, однако супруга отнеслась к новости с осторожностью до официального получения денег. Этот внезапный выигрыш оказался для них невероятно символичным и своевременным. Всего за три дня до тиража семья купила скромное жилье, а теперь выигранные миллионы позволят им приобрести квартиру мечты.

Ранее житель Владимирской области, работающий слесарем, купил лотерейный билет после встречи с крупным пауком в ванной и выиграл 56 млн рублей. Согласно приметам, тот, кто увидит насекомое, получит крупную сумму денег. В ночь перед выигрышем мужчине приснился сон о победе в лотерее, а утром он заметил паука.