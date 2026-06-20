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20 июня 2026 в 08:08

Россиянам рассказали, где лучше хранить сбережения

Аналитик Солдатенкова: с помощью сбережений можно вложиться в облигации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сбережения лучше хранить как в краткосрочных, так и долгосрочных вкладах, заявила РИА Новости руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Она добавила, что средства можно использовать для приобретения облигаций и иностранной валюты.

Часть средств можно размещать в краткосрочных вкладах для сохранения ликвидности, а часть — фиксировать на более длинных сроках, пока ставки по ним еще не успели полностью снизиться, — сказала Солдатенкова.

В то же время эксперт отметила, что общий интерес к вкладам снижается. По ее словам, спрос на онлайн-вклады в первом квартале года был почти в два раза ниже, чем год назад. Солдатенкова считает, что к концу 2026-го доходность вкладов сроком до полугода составит 9-11% годовых.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что на сегодняшний день безопаснее и выгоднее всего хранить сбережения в банковском вкладе. По словам экономиста, ставки по таким продуктам считаются высокими, а риски потери средств сводятся к нулю.

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