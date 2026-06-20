Доплата обязательна: как получить деньги за замещение коллеги в отпуске

Сезон отпусков в самом разгаре, и некоторые россияне начали подменять своих коллег, ушедших на отпуск. Однако не всем сотрудникам известен порядок оплаты труда при таких условиях. Кому полагается доплата, как оформляется работа за ушедшего в отпуск коллегу и как отстаивать свои права в спорных ситуациях — в материале NEWS.ru.

Можно ли получить доплату в случае работы за коллегу, ушедшего в отпуск

Уход коллеги на отдых не означает, что другой сотрудник будет автоматически работать за двоих бесплатно, рассказал NEWS.ru руководитель юридического отдела независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль. По его словам, дополнительная нагрузка должна оплачиваться.

«Согласно Трудовому кодексу, дополнительная работа должна быть оформлена и оплачена, если сотрудник выполняет обязанности временно отсутствующего работника, берет на себя дополнительный объем задач, расширяет зону обслуживания или совмещает должности. Это следует из статей 60.2 и 151 ТК РФ», — отметил он.

Как оформляется работа за коллегу, ушедшего в отпуск

Работа за коллегу во время его отпуска может оформляться двумя основными способами: совмещением должностей или временным переводом. От способа зависят порядок оплаты и оформление документов, пояснил в беседе с NEWS.ru судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук.

При совмещении сотрудник выполняет дополнительные обязанности отсутствующего коллеги в рамках своего рабочего времени, не освобождаясь от основной работы. В этом случае ему положена доплата согласно статье 151 ТК РФ.

«При этом требуется письменное согласие работника. Подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору, где фиксируются сроки, характер работ и размер доплаты. Кроме того, издается приказ о поручении дополнительной работы», — отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам эксперта, размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной нагрузки. Трудовой кодекс не устанавливает минимального или максимального размера доплаты, но она не должна быть символической.

В ряде случаев замещение оформляют как временный перевод. Работник переходит на должность отсутствующего коллеги и освобождается от своих обычных обязанностей, подчеркнул Довгаль. Такой вариант, как правило, требует письменного соглашения, а оплата определяется его условиями. Работник должен заранее понимать, какую работу он будет выполнять, в какие сроки и сколько за нее получит, добавил он.

По словам Довгаля, если обязанности коллеги выполняются после окончания рабочего дня, это может быть не совмещение, а сверхурочная работа. Она оплачивается по повышенным ставкам: первые два часа — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Работодатель не может подменять сверхурочную работу формальной помощью коллегам, подчеркнул юрист.

Как производится оплата по окладу новой должности сотрудника, заменяющего коллегу

В данном случае требуется письменное согласие работника, уточнили эксперты. Он оформляет соглашение с работодателем о временном переводе и приказ. Срок перевода соответствует сроку отпуска отсутствующего работника в соответствии со статьей 72.2 ТК РФ.

Если оклад на новой должности ниже прежнего, то работодатель может доплатить разницу, но лишь по договоренности. В случае форс-мажора (аварии, катастрофы и т. п.), работника могут перевести без согласия на срок до месяца. При этом оплата не должна быть ниже среднего заработка на прежней работе, подчеркнул Васильчук.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доплата положена, если выполнение работы не входит в обязанности сотрудника по трудовому договору или должностной инструкции. Если замещение коллеги предусмотрено документами, дополнительная оплата не требуется. Кроме того, доплата не положена, если сотрудник выполняет обязанности в рамках своей обычной нагрузки и это не приводит к увеличению объема работы, повышению сложности и ответственности, резюмировал он.

Как защитить свои права в случае работы за ушедшего в отпуск коллеги

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, нужно предпринять ряд шагов, чтобы защитить свои права в случае работы за ушедшего в отпуск коллеги.

Повторно изучить трудовой договор, должностную инструкцию и локальные акты организации. Если в них нет положений о замещении коллег, то работодатель не может вас обязать выполнять дополнительные обязанности без вашего согласия и доплаты. Устные договоренности неправомерны. Все условия замещения (сроки, обязанности, размер доплаты) должны быть зафиксированы в дополнительном соглашении к трудовому договору и приказе. Если работодатель предлагает заниженную сумму зарплаты, вы вправе отказаться от совмещения, что не является нарушением трудовой дисциплины. Если работодатель пытается возложить на вас больше обязанностей, чем было оговорено, то нужно вести учет времени и объема работы. Это пригодится в случае спора.

По словам Довгаля, если работа была выполнена, а доплату не начислили, то следует обратиться к работодателю в письменном виде. Необходимо сообщить ему о нормах в период замещения и перечне дополнительных задач. Кроме того, нужно предоставить доказательства их выполнения: переписку, поручения, отчеты, документ, заявки, графики или табели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если работодатель отказывается платить, то Довгаль рекомендует обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд.

«По спорам о невыплате или неполной выплате зарплаты и других причитающихся сумм срок обращения в суд составляет год со дня, когда выплата должна была быть произведена. Чем раньше работник зафиксирует факт дополнительной работы, тем проще ему будет доказать право на доплату», — отметил эксперт.

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