Премьер-министр Восточного Тимора Шанан Гужмау заявил, что личная встреча с президентом России Владимиром Путиным позволила увидеть в нем не образ из телевизионных новостей, а полноценного партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он рассказал РИА Новости, что также увидел в лидере РФ воплощение всей страны. Встреча политиков состоялась в четверг в Казани в рамках саммита Россия — АСЕАН.

Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал (на саммите в Казани. — NEWS.ru) среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией, — заявил глава кабмина.

Ранее глава Филиппин Фердинанд Маркос — младший обратил внимание на удивление президента России тому, что граждане Филиппин живут и работают в Иркутске. Он подчеркнул, что Россия представляет значительный интерес для туристов и людей, желающих познакомиться с культурой и историей страны.

Кроме того, Путин встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани и назвал эту страну давним другом и партнером РФ. Глава государства напомнил, что в мае текущего года страны отметили 70-летие установления дипломатических отношений.