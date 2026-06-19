Саммит Россия — АСЕАН: Москва становится главным торговым партнером в Азии

С 17 по 19 июня столица Татарстана Казань приняла у себя пятый по счету саммит Россия — АСЕАН. На площадках форума собрались представители делегаций из государств Юго-Восточной Азии. О перспективах для российской экономики и соглашениях, заключенных на полях саммита, — в материале NEWS.ru.

Каковы объемы товарооборота со странами АСЕАН

Взаимный товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2025 году достиг почти $22 млрд (1,6 трлн рублей), заявил советник президента РФ Антон Кобяков на саммите Ассоциации в Казани. Он также отметил, что мир стремительно фрагментируется и это представляет собой новую форму глобализации, когда формируются новые макроэкономические зоны.

«В первую очередь растет взаимный товарооборот с нашими добрыми друзьями России — с Ассоциацией. В 2025 году он составил почти $22 млрд. Необходимо еще раз повторить, что мир быстро фрагментируется и это иная форма глобализации. То есть мир, который мы понимаем, он многополярный, но с точки зрения экономики он становится фрагментированным, формируются новые макрозоны», — сказал советник.

По его словам, Вашингтон стремится продемонстрировать преимущества западного полушария как более стабильной и выгодной макрозоны.

«США, изменив тактику, преследуют похожие цели — создают проблемы и конфликты, дробят существующие экономические пространства и формирующиеся центры силы. Задача простая — показать, что стабильнее, дешевле, выгоднее в Западном полушарии в том месте, которое они считают своей макрозоной. А наше евразийское пространство они потихонечку разрушают. Мы, конечно, сопротивляемся», — отметил Кобяков.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков на деловом форуме Россия — АСЕАН в ИТ-парке им. Башира Рамеева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой объем импорта у России со странами АСЕАН

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии делового форума Россия — АСЕАН заявил, что Россия за последние 10 лет нарастила импорт из государств АСЕАН на 70%.

По его словам, основные статьи закупок — сельхозсырье, техника, оборудование, транспорт, химическая продукция, текстиль, одежда и обувь.

«За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%. Мы активно закупаем сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь», — рассказал Решетников.

За тот же период взаимный товарооборот вырос на 53% и достиг $21 млрд. Решетников подчеркнул, что такие результаты особенно ценны, поскольку достигаются в сложных условиях глобальной неопределенности и размывания принципов ВТО.

Какие ключевые соглашения были заключены на саммите

По итогам АСЕАН приняты ключевые документы, которые были предварительно согласованы сторонами. Казанская декларация — политическая рамка, фиксирующая принципы взаимодействия. Комплексный план действий на 2026–2030 годы — операционный документ, определяющий конкретные направления сотрудничества, заявили опрошенные NEWS.ru эксперты.

Совместные заявления охватывают энергетику, безопасность, торговлю, продовольственную безопасность и транспортно-логистическую связанность.

«Что важно понимать про эти документы: они задают рамку и намерения, но не создают обязывающих торговых режимов. Соглашение о свободной торговле между Россией и АСЕАН в повестке не стоит — вместо этого идет проработка интеграции ЕАЭС и АСЕАН как объединений, что значительно сложнее в согласовании. Россия представила партнерам проект новой стратегии торгово-инвестиционного сотрудничества на ближайшие 10 лет», — отметил в беседе с NEWS.ru член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин.

Участники сессии «Международная торговля, обеспечение продовольственной безопасности и транспортно-логистическая связанность России и стран АСЕАН» в рамках делового форума Россия — АСЕАН в ИТ-парке им. Башира Рамеева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По мнению эксперта, картина двойственная. С одной стороны, есть реальный торговый рост: по итогам 2024 года товарооборот России со странами АСЕАН достиг рекордных $23 млрд — плюс 5,8% к предыдущему году. Ключевые торговые партнеры — Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Направления: энергетика, зерно, удобрения, военно-техническое сотрудничество, атомная энергетика.

С другой стороны, по предварительным данным за 2025 год, рост замедлился — это сигнал: положительная динамика не самоподдерживающаяся, она сталкивается с инфраструктурными, финансовыми и логистическими барьерами. Он добавил, что перспективные направления, которые продвигает Россия, — это сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, медицина, фармацевтика, высокие технологии и туризм.

«Россия может поставлять в страны АСЕАН не только ресурсы, но и технологические решения в сфере атомной энергетики, информационных технологий и кибербезопасности. Для России страны АСЕАН как объемный рынок сбыта, а также как источник комплектующих и высокотехнологичного оборудования», — пояснила NEWS.ru замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан.

Готовы ли страны АСЕАН к сотрудничеству

Эксперты разделяют страны на две группы. Девять из 10 членов АСЕАН — Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Филиппины и Бруней — не присоединились к антироссийским санкциям. Они придерживаются нейтралитета и руководствуются прагматичными экономическими интересами. Для них Россия — это поставщик энергоносителей, зерна и удобрений, а также партнер по атомной энергетике.

«Сингапур — единственная страна АСЕАН, которая в 2022 году ввела санкции против России: запрет на работу местных финансовых институтов с четырьмя российскими банками (ВТБ, „Россия“, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ), экспортный контроль на технологии и военную продукцию. Россия внесла Сингапур в список недружественных государств», — добавил Андрей Глушкин.

18 июня 2026 года. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг (слева) во время встречи на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани Фото: Михаил Метцель/РИА Новости/POOL

И тем не менее, по его мнению, встреча Путина с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом на полях казанского саммита стала одним из самых заметных двусторонних контактов — это первая встреча на высшем уровне с 2018 года. Сам факт ее проведения показателен: Сингапур не хочет полностью выпасть из российского вектора в регионе. Торговая статистика подтверждает эту логику: товарооборот России и Сингапура с 2022 года вырос на 81% — вопреки введенным санкциям. Продолжаются поставки российских энергоносителей, работает Российско-Сингапурский деловой совет. Каналы открыты — но санкции остаются, и вопрос об их пересмотре на повестке не стоит.

Какими можно считать итоги саммита

Сотрудничество России и АСЕАН выстраивается как долгосрочный экономический процесс, считает старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Ольга Розанова.

«Это работа над снижением торговых барьеров, созданием предсказуемых условий для инвесторов и выстраиванием эффективных транспортных маршрутов, что в итоге должно способствовать росту взаимной торговли», — заключила эксперт.

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