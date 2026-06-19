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19 июня 2026 в 13:03

Песков раскрыл планы Путина на День памяти и скорби

Песков: Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом глава государства традиционно почтит память погибших в годы войны, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна, — сказал Песков.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие — участники СВО, встретившиеся с Владимиром Путиным, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Они также почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.

До этого стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался под давлением Евросоюза и собственного окружения из-за поездки в Москву в честь празднование Дня Победы 9 мая. В ходе своего визита он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Могила Неизвестного Солдата
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