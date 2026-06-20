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20 июня 2026 в 09:45

«Всем стало очевидно»: Медведев подвел итоги войны США и Ирана

Медведев: Иран не потерпел поражение в войне с США и Израилем

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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После заключения сделки между Соединенными Штатами и Ираном стало очевидно, что Тегеран не потерпел поражения в войне, заявил в своем канале в МАКСе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, задетый этим Израиль будет добиваться мести.

Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары. Третий участник, Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить, — заявил Медведев.

Ранее внешнеполитическое ведомство Швейцарии сообщило, что переговоры США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке не состоялись. Мероприятие было запланировано на 19 июня. До этого представитель пресс-службы Белого дома заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не вылетит в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о соглашении между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном как «их безоговорочную капитуляцию». По его мнению, Вашингтон нанес Тегерану поражение. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают самыми мощными вооруженными силами в мире.

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