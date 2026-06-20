После 2014 года киевские власти обязали детские музыкальные школы Мариуполя формировать репертуар таким образом, чтобы 70% произведений принадлежало украинским композиторам, а оставшиеся 30% могли составлять русская и мировая классика, рассказала РИА Новости директор Центральной детской школы искусств Анна Полторацкая. На практике это означало, что из каждых десяти исполняемых музыкальных произведений семь в обязательном порядке должны были быть написаны украинскими авторами.

После 2014 года украинский язык стал официальным. Официальную документацию вели на украинском, но разговаривали между собой и на уроках на русском. Украинский язык, и, естественно, произведения мы должны были исполнять большую часть украинских композиторов. Мы должны были 70% репертуара играть украинских композиторов, — заявила собеседница.

По словам Полторацкой, первая волна массового оттока жителей и педагогов из Мариуполя пришлась на 2014 год. Она была связана с нападением ВСУ на микрорайон Восточный.

Сама Полторацкая является коренной жительницей Мариуполя. С 2019 года она занимала в городской музыкальной школе должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Учреждение расположено в центре города, напротив русского драматического театра.

Ранее хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин заявил, что экспонаты, похищенные из музея в 2022 году, могли быть вывезены на территорию Евросоюза. Он уточнил, что среди утраченных ценностей находятся грамота Екатерины Великой, Библия XVIII века в переводе богослова Мартина Лютера, а также образцы средневекового оружия и доспехов. Кроме того, в числе похищенных предметов оказались старинные книги.