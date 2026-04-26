Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности

Экспонаты, похищенные из Мариупольского музея в 2022 году, могли быть вывезены похитителями на территорию Евросоюза, заявил в беседе с РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин. Речь идет в том числе о грамоте Екатерины Великой, Библии XVIII века в переводе богослова Мартина Лютера, средневековом оружии, доспехах и старинных книгах.

На данный момент никто не может сказать, где они находятся. <...> Предполагать можно все что угодно. Кто-то мог спрятать и по каким-то обстоятельствам до сих пор не найти. Кто-то мог вывезти на Украину, в Европу, — отметил Ладкин.

По его словам, поиском пропавших в Мариуполе экспонатов должны заняться сотрудники российских правоохранительных органов. Хранитель фондов также предположил, что похитители музейных ценностей уже могли продать их какому-нибудь коллекционеру.

Ранее Ладкин выразил мнение, что грамота Екатерины II и Библия в переводе Лютера могли быть похищены при участии украинских военнослужащих. По его словам, экспонаты пропали еще до разрушительного пожара. Однако прямых свидетелей произошедшего нет, уточнил эксперт.