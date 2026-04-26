26 апреля 2026 в 08:09

Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности

Похищенные из Мариупольского музея в 2022 году экспонаты могли вывезти в Европу

Спасенные экспонаты Мариупольского краеведческого музея в Донецком республиканском краеведческом музее Спасенные экспонаты Мариупольского краеведческого музея в Донецком республиканском краеведческом музее Фото: РИА Новости
Экспонаты, похищенные из Мариупольского музея в 2022 году, могли быть вывезены похитителями на территорию Евросоюза, заявил в беседе с РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин. Речь идет в том числе о грамоте Екатерины Великой, Библии XVIII века в переводе богослова Мартина Лютера, средневековом оружии, доспехах и старинных книгах.

На данный момент никто не может сказать, где они находятся. <...> Предполагать можно все что угодно. Кто-то мог спрятать и по каким-то обстоятельствам до сих пор не найти. Кто-то мог вывезти на Украину, в Европу, — отметил Ладкин.

По его словам, поиском пропавших в Мариуполе экспонатов должны заняться сотрудники российских правоохранительных органов. Хранитель фондов также предположил, что похитители музейных ценностей уже могли продать их какому-нибудь коллекционеру.

Ранее Ладкин выразил мнение, что грамота Екатерины II и Библия в переводе Лютера могли быть похищены при участии украинских военнослужащих. По его словам, экспонаты пропали еще до разрушительного пожара. Однако прямых свидетелей произошедшего нет, уточнил эксперт.

Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
