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12 июня 2026 в 11:30

Взбиваю сливки до пиков и ставлю в холод — ленивый чизкейк в порционных стаканчиках: крем как облачко, крошка к крошке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру песочное печенье, сливочный сыр и взбитые сливки — и за 10 минут собираю чизкейк в стаканчиках. Никакой духовки, никакого желатина, никакой возни. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая песочная крошка и нежнейший, воздушный сливочный крем, который тает во рту. Лениво, но очень вкусно — первое, что я делаю, если жду гостей.

Для приготовления вам понадобится: 250 г песочного печенья, 250 г сливочного сыра (крем-чиз), 200 мл сливок 33–35%, 50–70 г сахарной пудры, 1 ч. ложка ванильного сахара. Печенье измельчите в крошку. Холодные сливки взбейте до мягких пиков (около 5 минут). В отдельной миске смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Аккуратно соедините взбитые сливки с сырной массой до получения однородного воздушного крема. В стаканы или креманки выкладывайте слоями: крошка, крем, снова крошка, снова крем. Верх посыпьте оставшейся крошкой. Подавайте сразу или дайте постоять в холодильнике 20–30 минут — будет еще вкуснее. Идеальный десерт для неожиданных гостей.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот чизкейк в стаканчиках. Даже те, кто не любит домашние десерты, просили добавки. Кстати, вместо песочного печенья можно взять шоколадное — получится другой оттенок вкуса. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
чизкейки
десерты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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