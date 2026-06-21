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21 июня 2026 в 08:22

Индия продолжает перевооружение истребителей Су-30МКИ ракетами Brahmos

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Около 40 многоцелевых истребителей Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии к настоящему моменту уже оснащены сверхзвуковыми авиационными ракетами Brahmos, заявил РИА Новости содиректор совместной российско-индийской компании Александр Максичев. По его словам, масштабный процесс перевооружения боевой авиации дружественного государства идет строго по графику и успешно продолжается.

Продолжается перевооружение самолетов Су-30МКИ на ракеты Brahmos. На данный момент уже 40 самолетов Су-30МКИ вооружены этими ракетами, — подтвердил Максичев.

Он подчеркнул, что недавняя операция «Синдур» на практике подтвердила высочайшие тактико-технические характеристики модернизированных самолетов с ракетными комплексами. В ходе боевых действий против радикальных группировок индийское командование активно задействовало закупленную в России технику. Помимо истребителей, в контртеррористических мероприятиях надежно зарекомендовали себя современные оборонные комплексы С-400.

Боевые машины по российской лицензии серийно собирает индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited. Всего на вооружении Нью-Дели сегодня находится внушительный флот из порядка 270 единиц такой техники.

Ранее стало известно, что власти Индии одобрили приобретение у России еще 21 истребителя МиГ-29, а также модернизацию 59 уже имеющихся на вооружении ВВС страны самолетов. В общей сложности на закупку и обновление истребителей Нью-Дели потратит около $980 млн.

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