Мужчина ворвался в лагерь и напал на детей

В Туве сотрудники полиции задержали мужчину, который проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай и нанес телесные повреждения находившимся там несовершеннолетним, сообщили в ГУ МВД по Республике Тыва. Инцидент произошел ночью 21 июня.
По предварительным данным, злоумышленник 2001 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из зданий лагеря, где нанес телесные повреждения детям и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали его и передали прибывшим полицейским. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь.
Правоохранители продолжают расследование обстоятельств инцидента. В связи с нападением начата проверка.
Ранее в Татарстане мужчина избил 14-летнего подростка и угрожал его родителям. Конфликт начался с детской шутки в подъезде жилого дома, но перерос в серьезное противостояние. Семья пострадавшего планирует подать заявление в полицию о нанесении телесных повреждений и угрозах.
До этого в краснодарском МФЦ мужчина с мачете напал на людей. В результате инцидента погибла женщина, несколько человек получили ранения.