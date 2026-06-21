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21 июня 2026 в 09:04

Мужчина ворвался в лагерь и напал на детей

В Туве задержали избившего детей в лагере «Орленок» мужчину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Туве сотрудники полиции задержали мужчину, который проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай и нанес телесные повреждения находившимся там несовершеннолетним, сообщили в ГУ МВД по Республике Тыва. Инцидент произошел ночью 21 июня.

По предварительным данным, злоумышленник 2001 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из зданий лагеря, где нанес телесные повреждения детям и повредил мебель. Сотрудники лагеря задержали его и передали прибывшим полицейским. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств инцидента. В связи с нападением начата проверка.

Ранее в Татарстане мужчина избил 14-летнего подростка и угрожал его родителям. Конфликт начался с детской шутки в подъезде жилого дома, но перерос в серьезное противостояние. Семья пострадавшего планирует подать заявление в полицию о нанесении телесных повреждений и угрозах.

До этого в краснодарском МФЦ мужчина с мачете напал на людей. В результате инцидента погибла женщина, несколько человек получили ранения.

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