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20 июня 2026 в 21:50

Взрослый мужчина избил подростка за детскую шутку

В Татарстане мужчина ударил подростка и угрожал его матери из-за детской шутки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Татарстане произошел скандал, когда местный житель жестоко избил 14-летнего подростка и угрожал родителям за детскую шутку, пишет MK.RU. Инцидент случился в селе Пестрецы Пестречинского района.

По словам матери пострадавшего, конфликт начался, когда семилетний мальчик в подъезде жилого дома в шутку стянул штаны с подростка, который в этот момент завязывал шнурки. Ребенок ответил той же шуткой, после чего они разошлись без конфликтов.

Однако отец семилетнего ребенка позднее подкараулил подростка у подъезда. Мужчина без слов ударил парня по лицу, что привело к кровотечению из губы, а затем начал угрожать как подростку, так и его матери, которая вышла на шум.

Мать пострадавшего подчеркнула, что ее сын не проявлял агрессии, а его реакция была лишь ответной детской шуткой. Женщина была в шоке из-за того, что взрослый применил физическую силу вместо диалога.

В настоящее время семья пострадавшего планирует подать заявление в полицию о нанесении телесных повреждений и угрозах. Мать заявила о намерении добиться привлечения агрессора к ответственности, чтобы предотвратить подобные случаи. Местные жители в социальных сетях осуждают действия взрослого мужчины, который не смог разрешить конфликт мирным путем.

Ранее двое нетрезвых мужчин избили 19-летнего студента из-за внешности в центре Екатеринбурга. По словам самого пострадавшего, его повалили на землю, ударили ногами по голове, забрали iPhone и заставили перевести 800 рублей на карту. После этого нападавшие оставили студента лежать на асфальте со сломанным носом. Вскоре нарушителей арестовали, им 23 года и 26 лет, один из них нигде не работает. В полиции заявили, что оба уже во всем признались.

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