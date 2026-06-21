20 лет в клетке, без воды и голодная: как в Приморье спасли медведицу Майку

20 лет в клетке, без воды и голодная: как в Приморье спасли медведицу Майку

В селе Иннокентьевка Приморского края зоозащитники спасли медведицу Майку, которая прожила в клетке 20 лет. Владельцы вывозили хищницу на открытую местность, фиксировали веревкой и натравливали на нее псов для тренировки. Волонтеры заявили, что хозяева редко кормили животное и не убирались в его вольере. В каком состоянии находится косолапая, куда ее отвезут, что грозит владельцам — в материале NEWS.ru.

Как хозяева издевались над медведицей Майкой в Приморском крае

Село Иннокентьевка находится в 370 км от Владивостока недалеко от побережья реки Уссури. Зоозащитники обнаружили на территории частного хозяйства медведицу, которая жила в грязной клетке без воды и на скудном корме. По информации СМИ, владельцы якобы использовали животное для тренировки породистых лаек.

В 2013 году представители местного общества охотничьих собак купили медведицу у приезжего цирка-шапито. По словам местных жителей, клетку, где жила хищница, не убирали и не обновляли в ней подстилку. Животное редко кормили комбикормом и кукурузой, практически не давали воды. Каждый день случайные свидетели наблюдали, как медведица отчаянно бьет железной цепью по пустой купальне.

Местные жители рассказали зоозащитникам об ужасных условиях содержания животного. По их словам, ранее они часто обращались в правоохранительные органы и якобы получали один и тот же ответ, что у общества охотничьих собак, где жила Майка, все документы в порядке.

Зоозащитница Яна Поздняк показала журналистам кадры с медведицей на цепи в небольшой железной клетке с навесным замком.

«У Майки в глазах написано: „Пожалуйста, помогите!“ Когда я уходила, она начала плакать и кричать», — сказала Поздняк.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В каком состоянии находится медведица Майка

После огласки ситуации с медведицей в СМИ злоключения косолапой не закончились. 11 июня животное увезли в неизвестном направлении. Через шесть дней волонтерам удалось обнаружить его в Уссурийске. Майка находилась в сильном стрессе, ее движения были стереотипны и скованны.

Директор учреждения «Земля прайда», где будет жить Майка, Виктор Агафонов сообщил журналистам, что физически с медведицей все нормально, но ее ментальное состояние ужасное.

«Она убита эмоционально, — сказал он. — Ситуация по поводу медведицы взята под контроль лично губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Она должна разрешиться».

Куда отвезут многострадальную медведицу Майку

«Земля прайда» — это приют, где оказывают помощь животным, попавшим в сложную ситуацию. В нем живут 36 львов, 10 тигров и ягуары. Месяц назад в приют поступили медвежата Калинка, Малинка и Морсик. Мать отказалась от животных, а в зоопарке их не стали выхаживать. О том, как в учреждении спасают хищников, NEWS.ru рассказала жительница Приморского края Наталья.

Фото: Robert Haasmann/imagebroker.com/Global Look Press

«В России разрешена охота на медведей, находящихся в берлоге во время спячки. Это зверский расстрел сонного зверя. Охотники не знают, кто в берлоге — самец или самка, поэтому сирот-медвежат полным-полно. Два года назад на Камчатке спасали медвежонка Потапыча, оставшегося без мамы», — вспомнила Наталья.

По ее словам, малыш был очень спокойным и доброжелательным, но сиротой, обреченным на смерть. Мишка прибился к территории рыбзавода, где его любили и подкармливали. Но осенью путина закрылась, и все уехали.

«Встал вопрос, что делать с нашим Потапычем. Сотрудники „Земли прайда“ преодолели чиновничье равнодушие. К Потапычу пробивались на КамАЗах. Сейчас он счастливо живет в парке», — рассказала Наталья.

Есть ли угроза жизни медведицы Майки

Теоретически медведица может не выжить. Вероятно, у Майки после длительного стресса было серьезно нарушено поведение, предположил в беседе с NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. По его словам, стереотипные движения могут свидетельствовать о плохом самочувствии животного.

«Шанс вылечить и спасти Майку есть, особенно если у нее нет физических повреждений. Прогноз зависит от протокола первых недель, когда специалисты оценят физическое состояние медведицы, снизят уровень стресса от перевозки, обеспечат карантин и тишину, дадут ей воду и организуют правильный рацион», — сказал эколог.

Он отметил, что полностью «стереть» психологическую травму хищницы, скорее всего, не получится. У медведей отрицательные последствия для здоровья могут проявляться долгие годы. Сейчас для Майки важнее всего корм, безопасность, отсутствие боли и страха, а также возможность вести себя естественно, добавил Рыбальченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что грозит бывшим хозяевам медведицы Майки

Если подтвердится, что медведицу Майку содержали в стесненных условиях или использовали для натаскивания охотничьих собак, то ее владельцам может грозить административная ответственность, пояснил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, штраф для граждан за жестокое обращение с животными, если нет признаков преступления, составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

«Уголовная ответственность по статье 245 УК РФ возможна, если будет доказано жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного. В этом случае наказание может составить до трех лет лишения свободы, а при квалифицирующих признаках — до пяти лет», — сказал собеседник.

По его словам, по этой статье наказание часто бывает условным.

«Крупный штраф гораздо эффективнее условного срока. Это станет реальным уроком для живодера», — добавил Багатурия.

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