Готовим согревающий пирог миссис Уизли — блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое легко повторить дома

Пирог с капустой миссис Уизли представляет собой блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Этот пирог отличается нежным тестом и сочной овощной начинкой с традиционными британскими вкусами. Блюдо идеально подходит для сытного обеда или ужина и переносит в атмосферу волшебного мира.

Для приготовления потребуется: для начинки — 1 луковица, 1 морковь, 500-600 г капусты, соль, перец, растительное масло, 1 ст. л. томатной пасты; для теста — 400 мл кефира, 6 яиц, 400 г муки, 8 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды. Капусту с луком и морковью тушат до полуготовности и полностью охлаждают. Для теста кефир смешивают с содой, добавляют яйца, соль, постепенно вводят муку и растительное масло. В форму выливают половину теста, распределяют начинку, покрывают оставшимся тестом. Выпекают 40 минут при 180 градусах.

