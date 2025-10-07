Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:52

Готовим согревающий пирог миссис Уизли — блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое легко повторить дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с капустой миссис Уизли представляет собой блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Этот пирог отличается нежным тестом и сочной овощной начинкой с традиционными британскими вкусами. Блюдо идеально подходит для сытного обеда или ужина и переносит в атмосферу волшебного мира.

Для приготовления потребуется: для начинки — 1 луковица, 1 морковь, 500-600 г капусты, соль, перец, растительное масло, 1 ст. л. томатной пасты; для теста — 400 мл кефира, 6 яиц, 400 г муки, 8 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды. Капусту с луком и морковью тушат до полуготовности и полностью охлаждают. Для теста кефир смешивают с содой, добавляют яйца, соль, постепенно вводят муку и растительное масло. В форму выливают половину теста, распределяют начинку, покрывают оставшимся тестом. Выпекают 40 минут при 180 градусах.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Читайте также
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Семья и жизнь
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок
Общество
Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок
Осетинский пирог кабускаджын! Объедение с сыром и капустой — сложное только название!
Общество
Осетинский пирог кабускаджын! Объедение с сыром и капустой — сложное только название!
Не прокиснет и будет храниться до весны: квашеная капуста — простой рецепт
Общество
Не прокиснет и будет храниться до весны: квашеная капуста — простой рецепт
«Взошло солнце»: звезда «Гарри Поттера» отпраздновал 27 лет без зависимости
Шоу-бизнес
«Взошло солнце»: звезда «Гарри Поттера» отпраздновал 27 лет без зависимости
еда
рецепты
пироги
капуста
Гарри Поттер
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Готовим согревающий пирог миссис Уизли — блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое легко повторить дома Пирог с капустой миссис Уизли представляет собой блюдо из вселенной Гарри Поттера, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Этот пирог отличается нежным тестом и сочной овощной начинкой с традиционными британскими вкусами.
Для приготовления потребуется: для начинки — 1 луковица, 1 морковь, 500-600 г капусты, соль, перец, растительное масло, 1 ст. л. томатной пасты; для теста — 400 мл кефира, 6 яиц, 400 г муки, 8 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды.
>
Капусту с луком и морковью тушат до полуготовности и полностью охлаждают. Для теста кефир смешивают с содой, добавляют яйца, соль, постепенно вводят муку и растительное масло. В форму выливают половину теста, распределяют начинку, покрывают оставшимся тестом. Выпекают 40 минут при 180 градусах.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.