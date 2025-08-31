За 12 минут! Картофельные пышки-таратушки! Вкусно с супом и просто так!

День знаний — 2025
Картофельные пышки на кефире — к супу и просто так. Эти нежные воздушные пышки — настоящее спасение, когда хочется чего-то простого, но душевного. С хрустящей корочкой снаружи и тающей текстурой внутри, они идеально дополняют любой суп или становятся самостоятельной закуской с чесночным соусом или сметаной. А главное — готовятся из продуктов, которые всегда под рукой!

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов отварного картофеля, 250 миллилитров кефира, 300 граммов муки, 1 яйцо, чайная ложка соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Картофель разомните в пюре без комочков и дайте полностью остыть. Добавьте кефир, яйцо, соль и соду, перемешайте. Постепенно введите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Мокрыми руками формируйте небольшие лепешки, обмакивая их в муку, и выкладывайте в разогретое масло. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки под крышкой — так пышки пропарятся и станут особенно пышными. Готовые пышки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте сразу же, пока они теплые и ароматные! Эти пышки хороши с укропом, зеленым луком или тертым сыром прямо в тесте. Они остаются мягкими даже на следующий день — достаточно разогреть их в духовке.

