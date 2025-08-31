День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:31

Простой завтрак за 15 минут: творожные палочки из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти творожные палочки — идеальный быстрый завтрак: хрустящие снаружи, нежные внутри, с аппетитной золотистой корочкой и приятной кислинкой творога. Они тают во рту, оставляя сливочное послевкусие.

Для приготовления смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилина. Добавьте 5–6 ст. л. муки, чтобы получилось мягкое тесто. Раскатайте колбаску, нарежьте на палочки, обваляйте в манке или кокосовой стружке. Выложите на пергамент и выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяности.

Подавайте теплыми со сметаной, вареньем или сгущенкой — это невероятно вкусно, сытно и гораздо полезнее магазинных сладостей! Этот простой завтрак готовится за 15 минут и порадует и детей, и взрослых.

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из творога на замену сырникам: нужно всего три ингредиента.

творог
завтраки
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
