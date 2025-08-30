День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 13:00

Хлеб из говядины в духовке! Когда надоели котлеты, но хочется что-то такое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хлеб из говядины в духовке! Когда надоели котлеты, но хочется что-то такое! Этот сытный и ароматный мясной хлеб станет настоящим хитом вашего семейного ужина! Нежнейшая текстура, золотистая глазурь и насыщенный вкус говядины делают это блюдо идеальным как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. А на следующий день он прекрасно подойдет для вкуснейших сэндвичей!

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Говяжий фарш — 800 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Хлеб белый — 2 ломтика
  • Молоко — 100 мл
  • Кетчуп — 3 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Орегано сушеное — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и чеснок мелко порубите. Хлеб замочите в молоке на 10 минут, затем отожмите. В большой миске соедините говяжий фарш, яйца, размоченный хлеб, лук, чеснок, паприку, орегано, соль и перец. Тщательно вымесите массу руками. Сформируйте продолговатый батон и переложите в форму для запекания, застеленную пергаментом.
  2. Смешайте кетчуп, горчицу и мед — полученной глазурью обильно смажьте поверхность мясного хлеба. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до румяной корочки. Дайте настояться 10 минут перед нарезкой.

Подавайте с картофельным пюре, свежими овощами или как холодную закуску. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки.

мясо
фарш
простой рецепт
ужины
обеды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нашли способ отправить войска на Украину
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.