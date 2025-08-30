Хлеб из говядины в духовке! Когда надоели котлеты, но хочется что-то такое

Хлеб из говядины в духовке! Когда надоели котлеты, но хочется что-то такое! Этот сытный и ароматный мясной хлеб станет настоящим хитом вашего семейного ужина! Нежнейшая текстура, золотистая глазурь и насыщенный вкус говядины делают это блюдо идеальным как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. А на следующий день он прекрасно подойдет для вкуснейших сэндвичей!

Ингредиенты (на 6 порций)

Говяжий фарш — 800 г

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Хлеб белый — 2 ломтика

Молоко — 100 мл

Кетчуп — 3 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Орегано сушеное — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук и чеснок мелко порубите. Хлеб замочите в молоке на 10 минут, затем отожмите. В большой миске соедините говяжий фарш, яйца, размоченный хлеб, лук, чеснок, паприку, орегано, соль и перец. Тщательно вымесите массу руками. Сформируйте продолговатый батон и переложите в форму для запекания, застеленную пергаментом. Смешайте кетчуп, горчицу и мед — полученной глазурью обильно смажьте поверхность мясного хлеба. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до румяной корочки. Дайте настояться 10 минут перед нарезкой.

Подавайте с картофельным пюре, свежими овощами или как холодную закуску. Приятного аппетита!

