День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:30

Простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки! Это блюдо — настоящий праздник вкуса и удобства! Сочная свинина и ароматные овощи, запеченные в индивидуальных порционных «тарелочках» из фольги, сохраняют весь свой сок и неповторимый аромат. Идеальный вариант для пикника или ужина без хлопот с мытьем посуды.

Ингредиенты

  • Свиная вырезка — 2 шт
  • Лук репчатый — 2 шт
  • Перец сладкий — 1 шт
  • Шампиньоны — 4 шт
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Картофель — 4 шт
  • Базилик свежий — по вкусу
  • Масло сливочное— 50 г
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Горчица зернистая — 3 ч. л.
  • Сыр Гауда — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление

  1. Свиную вырезку нарежьте небольшими кусочками, картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, лук полукольцами, перец соломкой, грибы пластинами, чеснок измельчите. Приготовьте намазку, смешав майонез, зернистую горчицу, натертый сыр и яйцо до однородной консистенции.
  2. Из листов фольги сформируйте лодочки, выложите слоями: картофель, свинину, овощи и грибы, посолите, поперчите, посыпьте чесноком и базиликом. На каждый кусочек сливочного масла положите по ложке сырной намазки. Аккуратно накройте фольгой сверху. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до готовности картофеля и мяса. Последние 5 минут можно включить режим гриль и убрать фольгу для румяности.

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!

свинина
картошка
картофель
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.