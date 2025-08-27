Простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки! Это блюдо — настоящий праздник вкуса и удобства! Сочная свинина и ароматные овощи, запеченные в индивидуальных порционных «тарелочках» из фольги, сохраняют весь свой сок и неповторимый аромат. Идеальный вариант для пикника или ужина без хлопот с мытьем посуды.

Ингредиенты

Свиная вырезка — 2 шт

Лук репчатый — 2 шт

Перец сладкий — 1 шт

Шампиньоны — 4 шт

Чеснок — 3 зубчика

Картофель — 4 шт

Базилик свежий — по вкусу

Масло сливочное— 50 г

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Майонез — 4 ст. л.

Горчица зернистая — 3 ч. л.

Сыр Гауда — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Свиную вырезку нарежьте небольшими кусочками, картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, лук полукольцами, перец соломкой, грибы пластинами, чеснок измельчите. Приготовьте намазку, смешав майонез, зернистую горчицу, натертый сыр и яйцо до однородной консистенции. Из листов фольги сформируйте лодочки, выложите слоями: картофель, свинину, овощи и грибы, посолите, поперчите, посыпьте чесноком и базиликом. На каждый кусочек сливочного масла положите по ложке сырной намазки. Аккуратно накройте фольгой сверху. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до готовности картофеля и мяса. Последние 5 минут можно включить режим гриль и убрать фольгу для румяности.

