Простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки! Это блюдо — настоящий праздник вкуса и удобства! Сочная свинина и ароматные овощи, запеченные в индивидуальных порционных «тарелочках» из фольги, сохраняют весь свой сок и неповторимый аромат. Идеальный вариант для пикника или ужина без хлопот с мытьем посуды.
Ингредиенты
- Свиная вырезка — 2 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Перец сладкий — 1 шт
- Шампиньоны — 4 шт
- Чеснок — 3 зубчика
- Картофель — 4 шт
- Базилик свежий — по вкусу
- Масло сливочное— 50 г
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
- Майонез — 4 ст. л.
- Горчица зернистая — 3 ч. л.
- Сыр Гауда — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
Приготовление
- Свиную вырезку нарежьте небольшими кусочками, картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, лук полукольцами, перец соломкой, грибы пластинами, чеснок измельчите. Приготовьте намазку, смешав майонез, зернистую горчицу, натертый сыр и яйцо до однородной консистенции.
- Из листов фольги сформируйте лодочки, выложите слоями: картофель, свинину, овощи и грибы, посолите, поперчите, посыпьте чесноком и базиликом. На каждый кусочек сливочного масла положите по ложке сырной намазки. Аккуратно накройте фольгой сверху. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут до готовности картофеля и мяса. Последние 5 минут можно включить режим гриль и убрать фольгу для румяности.
