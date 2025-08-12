Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:00

На аромат сбегутся все! Тающая свинина с чесноком и травами в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На аромат сбегутся все! Тающая свинина с чесноком и травами в духовке! Попробуйте этот волшебный рецепт — мясо получается невероятно сочным внутри с хрустящей ароматной корочкой! Идеально для праздничного ужина или когда хочется себя побаловать.

Ингредиенты

  • Свинина (шея) — 800 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Смесь сухих трав (розмарин, тимьян, орегано) — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Соевый соус — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Мясо промываем, обсушиваем и нарезаем крупными кусками. В миске смешиваем оливковое масло, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок, сухие травы, соль и перец. Тщательно обмазываем свинину маринадом со всех сторон, накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник минимум на 2–3 часа (можно оставить на ночь — будет ещё вкуснее).
  2. Разогреваем духовку до 180 °C. Мясо выкладываем в форму для запекания, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 40 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем ещё 20 минут до образования аппетитной золотистой корочки. Даём мясу немного «отдохнуть» 5–7 минут перед подачей.

Ранее мы готовили невероятный гуляш из говядины и огурцов! Идеально к пюре и макаронам.

свинина
простой рецепт
мясо
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
