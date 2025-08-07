Невероятный гуляш из говядины и огурцов! Идеально к пюре и макаронам! Аппетитное мясное блюдо с пикантными солеными огурцами. Говядина, тушенная с луком, чесноком и томатной пастой, получается невероятно нежной и ароматной!
Ингредиенты
- Говядина (вырезка или лопатка) — 700 г
- Соленые огурцы — 5–6 шт. (средние)
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Томатная паста — 1 ч. л.
- Мука/крахмал — 1 ст. л.
- Вода — 250 мл
- Растительное масло — для жарки
- Соль, черный перец — по вкусу
- Острый соус/аджика — по желанию
Приготовление
- Подготовка мяса. Говядину нарежьте брусочками (2×3 см). Соленые огурцы — соломкой, лук — полукольцами, чеснок — пластинками.
- Обжарка. В казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Обжаривайте мясо на сильном огне, пока не испарится сок и не появится румяная корочка (10–12 минут). Добавьте лук, жарьте до прозрачности.
- Тушение. Положите огурцы, чеснок, томатную пасту, специи. Влейте воду с разведенной мукой, перемешайте. Тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут до мягкости мяса.
Подавайте горячим с картофельным пюре, гречневой кашей или свежим лавашом. Украсьте зеленью.
