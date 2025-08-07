Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:30

Невероятный гуляш из говядины и огурцов! Идеально к пюре и макаронам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятный гуляш из говядины и огурцов! Идеально к пюре и макаронам! Аппетитное мясное блюдо с пикантными солеными огурцами. Говядина, тушенная с луком, чесноком и томатной пастой, получается невероятно нежной и ароматной!

Ингредиенты

  • Говядина (вырезка или лопатка) — 700 г
  • Соленые огурцы — 5–6 шт. (средние)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Томатная паста — 1 ч. л.
  • Мука/крахмал — 1 ст. л.
  • Вода — 250 мл
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Острый соус/аджика — по желанию

Приготовление

  1. Подготовка мяса. Говядину нарежьте брусочками (2×3 см). Соленые огурцы — соломкой, лук — полукольцами, чеснок — пластинками.
  2. Обжарка. В казане или глубокой сковороде разогрейте масло. Обжаривайте мясо на сильном огне, пока не испарится сок и не появится румяная корочка (10–12 минут). Добавьте лук, жарьте до прозрачности.
  3. Тушение. Положите огурцы, чеснок, томатную пасту, специи. Влейте воду с разведенной мукой, перемешайте. Тушите под крышкой на медленном огне 40–50 минут до мягкости мяса.

Подавайте горячим с картофельным пюре, гречневой кашей или свежим лавашом. Украсьте зеленью.

Ранее мы готовили говядину по-кремлевски! Нежнейшее мясо распадается на волокна и тает во рту.

