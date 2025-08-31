Творожные трубочки с хрустящей корочкой! Вместо сырников и печенек! Невероятно нежные и хрустящие трубочки, которые тают во рту! Этот рецепт доказывает, что из простых продуктов можно создать настоящую кондитерскую магию. Идеальный вариант к чаю или кофе — ваши гости точно спросят рецепт!

Ингредиенты (на 14–16 шт.)

Творог — 220 г (желательно 9%)

Масло сливочное — 100 г (размягченное)

Мука — 160 г (+ немного для подпыла)

Сахар — 50 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахарный песок — для посыпки

Приготовление

В миске смешайте творог, размягченное масло и сахар до однородности. Просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Щедро посыпьте сахаром. Аккуратно сверните в плотную трубочку. Выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть на решетке — тогда они станут по-настоящему хрустящими! Храните в герметичной емкости. Приятного чаепития!

Ранее мы готовили творобушки! Быстрее сырников и по вкусу не уступают.