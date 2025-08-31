Творожные трубочки с хрустящей корочкой! Вместо сырников и печенек! Невероятно нежные и хрустящие трубочки, которые тают во рту! Этот рецепт доказывает, что из простых продуктов можно создать настоящую кондитерскую магию. Идеальный вариант к чаю или кофе — ваши гости точно спросят рецепт!
Ингредиенты (на 14–16 шт.)
- Творог — 220 г (желательно 9%)
- Масло сливочное — 100 г (размягченное)
- Мука — 160 г (+ немного для подпыла)
- Сахар — 50 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сахарный песок — для посыпки
Приготовление
- В миске смешайте творог, размягченное масло и сахар до однородности. Просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Щедро посыпьте сахаром. Аккуратно сверните в плотную трубочку.
- Выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть на решетке — тогда они станут по-настоящему хрустящими! Храните в герметичной емкости. Приятного чаепития!
Ранее мы готовили творобушки! Быстрее сырников и по вкусу не уступают.