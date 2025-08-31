День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 06:00

Творожные трубочки с хрустящей корочкой! Вместо сырников и печенек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные трубочки с хрустящей корочкой! Вместо сырников и печенек! Невероятно нежные и хрустящие трубочки, которые тают во рту! Этот рецепт доказывает, что из простых продуктов можно создать настоящую кондитерскую магию. Идеальный вариант к чаю или кофе — ваши гости точно спросят рецепт!

Ингредиенты (на 14–16 шт.)

  • Творог — 220 г (желательно 9%)
  • Масло сливочное — 100 г (размягченное)
  • Мука — 160 г (+ немного для подпыла)
  • Сахар — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахарный песок — для посыпки

Приготовление

  1. В миске смешайте творог, размягченное масло и сахар до однородности. Просейте муку с разрыхлителем, замесите мягкое эластичное тесто. Разделите тесто на 4 части. Каждую раскатайте в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Щедро посыпьте сахаром. Аккуратно сверните в плотную трубочку.
  2. Выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть на решетке — тогда они станут по-настоящему хрустящими! Храните в герметичной емкости. Приятного чаепития!

Ранее мы готовили творобушки! Быстрее сырников и по вкусу не уступают.

творог
сырники
печенья
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на чем будем передвигаться Путин по Китаю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика
ВСУ атаковали Россию с помощью 21 БПЛА
Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы
В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии
Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД
Мошенники начали имитировать Mir Pay для обмана россиян
«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО
Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России
Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками
Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене
На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным
Юрист ответил, когда можно вернуть деньги за пользование уличным туалетом
А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября
Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа
Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!
Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.