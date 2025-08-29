Готовлю вместо сырников — творобушки! Быстрее и по вкусу не уступают

Готовлю вместо сырников — творобушки! Быстрее и по вкусу не уступают! Это идеальный рецепт: просто, быстро и невероятно вкусно! Мало кто знает этот секрет воздушных творожных кексов, которые тают во рту. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

Творог — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 30 г

Сметана — 60 г

Манная крупа — 30 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Приготовление

Для идеально нежной текстуры используйте жирный творог, лучше всего домашний. Творог тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до воздушной консистенции. Добавьте яйца, сахар, щепотку соли, ванилин и сметану. Перемешайте до однородности. Всыпьте манную крупу, еще раз хорошо вымешайте и оставьте тесто на 20 минут для набухания. Добавьте разрыхлитель и окончательно перемешайте тесто (можно использовать погружной блендер для идеальной гладкости). Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.