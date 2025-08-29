Готовлю вместо сырников — творобушки! Быстрее и по вкусу не уступают! Это идеальный рецепт: просто, быстро и невероятно вкусно! Мало кто знает этот секрет воздушных творожных кексов, которые тают во рту. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты
- Творог — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 30 г
- Сметана — 60 г
- Манная крупа — 30 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
Приготовление
- Для идеально нежной текстуры используйте жирный творог, лучше всего домашний. Творог тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до воздушной консистенции. Добавьте яйца, сахар, щепотку соли, ванилин и сметану. Перемешайте до однородности. Всыпьте манную крупу, еще раз хорошо вымешайте и оставьте тесто на 20 минут для набухания.
- Добавьте разрыхлитель и окончательно перемешайте тесто (можно использовать погружной блендер для идеальной гладкости). Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
