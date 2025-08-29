День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:00

Готовлю вместо сырников — творобушки! Быстрее и по вкусу не уступают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю вместо сырников — творобушки! Быстрее и по вкусу не уступают! Это идеальный рецепт: просто, быстро и невероятно вкусно! Мало кто знает этот секрет воздушных творожных кексов, которые тают во рту. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

  • Творог — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 30 г
  • Сметана — 60 г
  • Манная крупа — 30 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу

Приготовление

  1. Для идеально нежной текстуры используйте жирный творог, лучше всего домашний. Творог тщательно разомните вилкой или пробейте блендером до воздушной консистенции. Добавьте яйца, сахар, щепотку соли, ванилин и сметану. Перемешайте до однородности. Всыпьте манную крупу, еще раз хорошо вымешайте и оставьте тесто на 20 минут для набухания.
  2. Добавьте разрыхлитель и окончательно перемешайте тесто (можно использовать погружной блендер для идеальной гладкости). Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя их примерно наполовину. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.

творог
сырники
простой рецепт
завтрак
кексы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.