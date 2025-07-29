Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 10:30

Творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий! Эти воздушные творожные палочки с золотистой корочкой станут идеальным началом дня. Нежная текстура внутри и аппетитная хрустящая оболочка с сахарной пудрой — настоящее удовольствие к утреннему кофе или чаю!

Ингредиенты

  • Творог — 350 г (лучше 5–9% жирности)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л. с горкой
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Ваниль — по вкусу
  • Сода + разрыхлитель — по 1/4 ч. л.
  • Мука — около 100–150 г (+ для подпыла)
  • Масло растительное — для жарки
  • Сахарная пудра — для обсыпки

Приготовление

  1. В глубокой миске разотрите творог вилкой. Добавьте яйцо, сметану, сахар, соль, ваниль и соду с разрыхлителем. Тщательно перемешайте. Порциями вводите муку, замешивая мягкое тесто. Консистенция должна быть эластичной, но не крутой (муки может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности творога).
  2. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в тонкие жгуты толщиной 1,5–2 см. Нарежьте на батончики длиной 5–6 см. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте палочки со всех сторон до румяной корочки (примерно 2–3 минуты с каждой стороны на среднем огне).
  3. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, затем обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили намазку из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш.

творог
завтрак
сырники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Союзмультфильм» ответил на сообщения о проигранном суде по Чебурашке
Кузбасского чиновника осудили за махинации с жильем для детей-сирот
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Вдова бойца СВО свозила любовника в Египет на «гробовые» и попала под суд
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.