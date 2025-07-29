Творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий! Эти воздушные творожные палочки с золотистой корочкой станут идеальным началом дня. Нежная текстура внутри и аппетитная хрустящая оболочка с сахарной пудрой — настоящее удовольствие к утреннему кофе или чаю!

Ингредиенты

Творог — 350 г (лучше 5–9% жирности)

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л. с горкой

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Ваниль — по вкусу

Сода + разрыхлитель — по 1/4 ч. л.

Мука — около 100–150 г (+ для подпыла)

Масло растительное — для жарки

Сахарная пудра — для обсыпки

Приготовление

В глубокой миске разотрите творог вилкой. Добавьте яйцо, сметану, сахар, соль, ваниль и соду с разрыхлителем. Тщательно перемешайте. Порциями вводите муку, замешивая мягкое тесто. Консистенция должна быть эластичной, но не крутой (муки может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности творога). На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в тонкие жгуты толщиной 1,5–2 см. Нарежьте на батончики длиной 5–6 см. На разогретой сковороде с маслом обжаривайте палочки со всех сторон до румяной корочки (примерно 2–3 минуты с каждой стороны на среднем огне). Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, затем обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили намазку из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш.