Намазка из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш

Намазка из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш

Намазка из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш! Этот воздушный паштет с лёгкими копчёными нотками станет вашим секретным оружием для быстрых завтраков. Нежная текстура баклажанов, сливочность яиц и карамелизированного лука создают гармоничный вкус, который идеально раскрывается на хрустящем тосте.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт. (300 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Масло сливочное — 20 г

Чеснок — 1 ч. л. молотого

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую (8–9 минут), охладите и очистите. Баклажан наколите вилкой, запекайте при 190°C 20–30 минут до мягкости, периодически переворачивая. Лук мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до мягкости. Готовый баклажан разрежьте, выньте мякоть ложкой. В блендер поместите мякоть баклажана, яйца, лук, чеснок, соль и перец. Измельчите до однородной пастообразной консистенции.

Подавайте паштет на тостах или крекерах.

Ранее мы готовили печеные маринованные баклажаны с овощами! Самая вкусная летняя закуска.