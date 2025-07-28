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28 июля 2025 в 09:30

Намазка из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Намазка из баклажана и яйца! Идеально на завтрак, как закуска или в лаваш! Этот воздушный паштет с лёгкими копчёными нотками станет вашим секретным оружием для быстрых завтраков. Нежная текстура баклажанов, сливочность яиц и карамелизированного лука создают гармоничный вкус, который идеально раскрывается на хрустящем тосте.

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 шт. (300 г)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Масло сливочное — 20 г
  • Чеснок — 1 ч. л. молотого
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую (8–9 минут), охладите и очистите. Баклажан наколите вилкой, запекайте при 190°C 20–30 минут до мягкости, периодически переворачивая. Лук мелко нарежьте, обжарьте на сливочном масле до мягкости.
  2. Готовый баклажан разрежьте, выньте мякоть ложкой. В блендер поместите мякоть баклажана, яйца, лук, чеснок, соль и перец. Измельчите до однородной пастообразной консистенции.

Подавайте паштет на тостах или крекерах.

Ранее мы готовили печеные маринованные баклажаны с овощами! Самая вкусная летняя закуска.

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яйца
паштеты
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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