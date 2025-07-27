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27 июля 2025 в 12:30

Печеные маринованные баклажаны с овощами! Самая вкусная летняя закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеные маринованные баклажаны с овощами! Самая вкусная летняя закуска! Этот простой рецепт превращает баклажаны в потрясающую хрустящую закуску с ярким вкусом! Идеально подходит для тех, кто любит пикантные овощные закуски.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Петрушка — небольшой пучок

Для маринада

  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Вода — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Разложите на противне и запекайте при 200 °C 15–20 минут до мягкости. Остальные овощи нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты маринада до растворения соли и сахара.
  2. Сборка. В стеклянную банку слоями выкладывайте — запеченные баклажаны, сырые овощи, чеснок и зелень. Каждый слой поливайте маринадом. Закройте крышкой и оставьте в холодильнике на 12 часов.

Ранее мы готовили ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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