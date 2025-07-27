Печеные маринованные баклажаны с овощами! Самая вкусная летняя закуска! Этот простой рецепт превращает баклажаны в потрясающую хрустящую закуску с ярким вкусом! Идеально подходит для тех, кто любит пикантные овощные закуски.

Ингредиенты

Баклажаны — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт. (крупный)

Морковь — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — небольшой пучок

Для маринада

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Вода — 2 ст. л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Разложите на противне и запекайте при 200 °C 15–20 минут до мягкости. Остальные овощи нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты маринада до растворения соли и сахара. Сборка. В стеклянную банку слоями выкладывайте — запеченные баклажаны, сырые овощи, чеснок и зелень. Каждый слой поливайте маринадом. Закройте крышкой и оставьте в холодильнике на 12 часов.

Ранее мы готовили ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера.