Ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера! Этот яркий овощной микс с насыщенным вкусом станет идеальной закуской или гарниром в холодное время года.
Ингредиенты (на 3 литровые банки)
- Баклажаны — 1,5 кг
- Помидоры — 1 кг
- Перец сладкий — 4 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Масло растительное — 100 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус 6% — 2 ст. л.
- Паприка сушеная — 1 ч. л.
- Соль — 2 ст. л.
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками, посолите (1/2 ч. л.), оставьте на 20 минут, затем промойте. Помидоры измельчите в пюре. Перец и лук нарежьте соломкой, чеснок — пластинками.
- В казане разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец, паприку, тушите 5 минут. Введите баклажаны, томатное пюре, сахар и 1,5 ст. л. соли. Тушите под крышкой 25 минут на среднем огне.
- За 5 минут до готовности добавьте чеснок и уксус. Разложите горячее лечо по стерильным банкам, закатайте.
Храните в прохладном месте. Вкус раскрывается через 2-3 недели!
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