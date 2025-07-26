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26 июля 2025 в 12:15

Ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера! Этот яркий овощной микс с насыщенным вкусом станет идеальной закуской или гарниром в холодное время года.

Ингредиенты (на 3 литровые банки)

  • Баклажаны — 1,5 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Перец сладкий — 4 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Масло растительное — 100 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус 6% — 2 ст. л.
  • Паприка сушеная — 1 ч. л.
  • Соль — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите (1/2 ч. л.), оставьте на 20 минут, затем промойте. Помидоры измельчите в пюре. Перец и лук нарежьте соломкой, чеснок — пластинками.
  2. В казане разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец, паприку, тушите 5 минут. Введите баклажаны, томатное пюре, сахар и 1,5 ст. л. соли. Тушите под крышкой 25 минут на среднем огне.
  3. За 5 минут до готовности добавьте чеснок и уксус. Разложите горячее лечо по стерильным банкам, закатайте.

Храните в прохладном месте. Вкус раскрывается через 2-3 недели!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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