Ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера

Ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера

Ароматное лечо из баклажанов на зиму! Летняя закуска в снежные вечера! Этот яркий овощной микс с насыщенным вкусом станет идеальной закуской или гарниром в холодное время года.

Ингредиенты (на 3 литровые банки)

Баклажаны — 1,5 кг

Помидоры — 1 кг

Перец сладкий — 4 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 100 мл

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 6% — 2 ст. л.

Паприка сушеная — 1 ч. л.

Соль — 2 ст. л.

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите (1/2 ч. л.), оставьте на 20 минут, затем промойте. Помидоры измельчите в пюре. Перец и лук нарежьте соломкой, чеснок — пластинками. В казане разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец, паприку, тушите 5 минут. Введите баклажаны, томатное пюре, сахар и 1,5 ст. л. соли. Тушите под крышкой 25 минут на среднем огне. За 5 минут до готовности добавьте чеснок и уксус. Разложите горячее лечо по стерильным банкам, закатайте.

Храните в прохладном месте. Вкус раскрывается через 2-3 недели!

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