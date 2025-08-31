Хит на завтрак! Греческие сырники с беконом и зеленью! Просто и вкусно!

Хит на завтрак! Греческие сырники с беконом и зеленью! Просто и вкусно!

Этот рецепт кардинально меняет представление о сырниках! Они превращаются из сладкого десерта в сытную, пикантную и невероятно ароматную закуску, которая идеально подойдет для завтрака или ужина. Сочетание нежного творога, хрустящего бекона, пряного чеснока и свежей зелени создает взрыв вкуса в каждой котлетке.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов рассыпчатого творога, 150 граммов бекона, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа и петрушки, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Бекон нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до хрустящей корочки. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите.

В глубокой миске смешайте творог, яйцо, муку, соль и перец. Добавьте обжаренный бекон вместе с выделившимся жиром, чеснок и зелень. Тщательно вымесите однородную массу. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в муке и обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или греческим йогуртом. Эти сырники хороши тем, что их можно приготовить заранее и разогреть в духовке — они останутся такими же вкусными и сочными.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.