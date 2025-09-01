День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 05:20

Россиянам назвали идеальные условия для хранения урожая яблок

Депутат Чаплин: яблоки нужно хранить в ящиках в подвале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На даче яблоки необходимо хранить в подвале или погребе в ящиках с песком, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, главными условиями являются стабильная температура около нуля градусов, влажность и вентиляция.

Классический и проверенный поколениями способ [для хранения яблок] — это погреб или подвал. Главные условия: стабильная температура около нуля градусов, высокая влажность воздуха и хорошая вентиляция. Яблоки можно аккуратно разложить в деревянные или пластиковые ящики, пересыпать чистым сухим песком или опилками лиственных пород, — сказал Чаплин.

Он отметил, что в условиях городской квартиры хорошей альтернативой может стать утепленный балкон или лоджия. По словам депутата, яблоки следует сложить в термокороб или убрать в отделение для овощей в холодильнике.

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина заявила, что с 1 сентября дачникам не будут запрещать продавать урожай, если для этого не нанимаются работники, а участок не превышает 50 соток. По ее словам, местом продажи может быть либо рынок, либо ярмарка.

