Россиянам объяснили, как справиться с гостингом в переписке Психолог Тарибо призвала не пытаться выяснять причины гостинга у партнера

Если человек перестал отвечать на сообщения без видимых причин, что называется гостингом, не следует добиваться от него объяснений, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Тарибо. По ее словам, обычно таким людям не хватает смелости вести откровенный диалог.

Выяснять, что случилось, — естественное желание, но зачастую это путь в никуда. Гостеры редко обладают смелостью для откровенного разговора. Если ваши попытки остались без ответа, отпустите ситуацию. Сохраните достоинство, не унижайтесь. Не тратьте бесценную энергию на того, кто не ценит вас настолько, чтобы предоставить элементарное объяснение. Если присутствие гостера в соцсетях отравляет ваше существование, блокировка — акт самосохранения. Если же вы способны спокойно воспринимать ситуацию, блокировка не обязательна, — сказала Тарибо.

Она уточнила, что пережить боль или злость от гостинга можно, приняв свои эмоции. По словам Тарибо, также важно сосредоточиться на себе, заняться любимым делом и встретиться с друзьями, чтобы вернуть ощущение собственной ценности. Кроме того, отметила психолог, не следует винить себя в произошедшем.

Установите границы. В будущих отношениях четко оговаривайте правила уважительного общения. Простите себя и гостера. Прощение — это освобождение. Оно не означает оправдания действий другого человека, но позволяет вам двигаться дальше, не неся груз обид. Гостинг — болезненный опыт, но не приговор. Это возможность стать сильнее, мудрее и научиться ценить себя. Впереди — новые, здоровые отношения, основанные на взаимном уважении и честности, — добавила Тарибо.

