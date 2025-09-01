День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 05:33

Путин прибыл к месту проведения саммита ШОС

Путин прибыл в центр «Мэйцзян» на заседание Совета глав стран ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в китайском Тяньцзине. Там пройдет заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Официальная программа саммита начинается сегодня. Она включает в себя ключевые переговоры лидеров стран-участниц.

Современный комплекс «Мэйцзян», открытый в 2010 году, обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения мероприятий международного уровня. Он расположен в районе Сицин и занимает общую площадь 356,2 тыс. квадратных метров. Там находится 20 многофункциональных конференц-залов, шесть крытых выставочных павильонов, три VIP-зала и банкетный зал повышенной комфортности.

Все помещения оснащены современным оборудованием для синхронного перевода, аудио- и видеотрансляций, что соответствует высшим международным стандартам проведения дипломатических встреч. Выбор этой площадки для саммита ШОС подчеркивает важность мероприятия и соответствует статусу организации, объединяющей ведущие государства Азии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ не является изолированной страной на международной арене. В доказательство он привел видеозапись с саммита ШОС, на которой присутствует Путин в окружении представителей других государств.

