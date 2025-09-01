Дмитриев опубликовал фото с ШОС и пошутил над «изоляцией» России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поиронизировал в своем Telegram-канале над «изоляцией» России на международной арене. Он опубликовал совместное фото лидеров на саммите ШОС в Китае.

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества, — подписал он фото.

В центре кадра расположились президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Путин прилетел в аэропорт Биньхай города Тяньцзинь 31 августа. У трапа его самолета развернули красную дорожку, а почетный караул в парадной форме выстроился в шеренгу. Ожидается, что визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Передвигаться по стране он будет на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Тем временем стало известно, что в Пекине ввели ограничения на въезд в связи с большим количеством людей, желающих попасть на парад Победы, где будет участвовать Владимир Путин. Парад состоится 3 сентября.