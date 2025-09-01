Моди опубликовал фотографию с Путиным Моди показал фото с Путиным с подписью «Всегда приятно встретиться»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда доставляет удовольствие встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети Х. Он также опубликовал совместную фотографию с российским лидером.

Всегда приятно встретиться с президентом Путиным, — подписал снимок Моди.

Премьер-министр опубликовал снимок после встречи с российским президентом перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Тяньцзине.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025 году проходит в китайском городе Тяньцзинь. В мероприятии принимают участие лидеры стран — членов организации, включая Россию, Китай, Индию, а также государства Центральной Азии и Пакистан.

Ранее появились кадры встречи Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе общения российский лидер отметил наличие множества вопросов между странами, как региональных, так и международных. Путин выразил надежду на продуктивность встречи.