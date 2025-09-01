Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями Разница в размере пенсий в российских регионах превысила два раза

Разница между максимальной и минимальной пенсией по старости в российских регионах достигла 22 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Социальный фонд России. Так, самые большие выплаты по старости зафиксированы на Чукотке — 41,6 тысячи рублей, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии — 19,4 тысячи рублей.

Также лидируют по выплатам Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. В настоящее время средний размер пенсий по России составляет 25 тысяч рублей.

Разрыв между пенсионными выплатами достиг исторического максимума с момента начала публикации статистики в 2021 году. За этот период разница между самыми высокими и самыми низкими пенсиями выросла с 15,3 тысячи до 22,2 тысячи рублей. По сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года показатель вырос на рекордные 16%, тогда как годом ранее прирост был в два раза меньше.

Ранее старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин рассказал, что средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,26 тысячи рублей. По его словам, с 1 октября выплаты вырастут на 7,6% вместо ранее планировавшихся 4,5%.