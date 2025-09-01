День знаний — 2025
Закуска из помидоров и перца «Летний ветер»: как в лучших ресторанах!

Закуска из помидоров и перца Закуска из помидоров и перца Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные помидоры, хрустящий перец и чеснок — все это соединяем в одном блюде, которое готовится быстрее, чем закипает чайник. Закуску можно подать к мясу, рыбе или просто положить на хлеб.

Нарежьте 3 крупных томата дольками, 2 сладких перца (для красоты возьмите разного цвета) — соломкой. Мелко порубите пучок свежего базилика и 2 дольки чеснока. Соедините овощи и зелень в отдельной емкости, влейте 1 ч. л. бальзамического уксуса, 2 ст. л. оливкового масла, посолите и поперчите. Дайте настояться 10 минут — за это время овощи пустят сок и пропитаются ароматами.

  • Совет: для пикантности добавьте горсть маслин без косточек и чуть-чуть каперсов — они дадут легкую зеленую ноту.

рецепты
перец
помидоры
простые рецепты
кулинария
кухня
закуски
быстрый рецепт
