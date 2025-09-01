«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия

В деле о ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия якобы обнаружен «русский след», написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. При этом он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту информацию.

Мы знаем: это преступление неслучайно, — заявил Выговский.

По его словам, предполагаемый убийца долго готовился и наблюдал. Он даже убедился, что жертва мертва. Затем киллер попытался замести следы: сменил одежду, избавился от оружия и скрывался в Хмельницкой области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. По его словам, доклад об этом ему представили главы МВД и СБУ. Сейчас продолжаются следственные действия. Президент поблагодарил силовиков за оперативную работу. По данным украинских силовых структур, подозреваемый был задержан в ходе спецоперации. Убийство Парубия произошло 30 августа во Львове. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления.