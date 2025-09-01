День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:00

Творожные булочки «Трещинки»! Завтрак из 6 ингредиентов за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти булочки — настоящее воплощение домашнего уюта! Их нежная творожная текстура, хрустящая сахарная корочка и аппетитные трещинки, сквозь которые виднеется мягкое тесто, никого не оставят равнодушным. Идеальный вариант к чаю, кофе или молоку для тех, кто ценит простую и душевную выпечку.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов творога, 200 граммов муки, 150 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и ванильный сахар по вкусу. Для посыпки: 2--3 столовые ложки крупного сахара.

Размягченное масло взбейте с сахаром до пышности. Добавьте творог, ванильный сахар и соль, перемешайте до однородности. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам. Уберите его в холодильник на 30 минут.

Разделите тесто на 12 равных частей, скатайте из каждой шарик. Обваляйте каждый шарик в крупном сахаре, обильно покрывая всю поверхность. Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20--25 минут до золотистого цвета. Дайте булочкам полностью остыть на решетке — так они сохранят свою хрустящую корочку. Эти булочки хороши тем, что их можно замораживать — после разогрева в духовке они снова становятся свежими и ароматными!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

творог
булочки
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
