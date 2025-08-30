Хит лета! Воздушные британские булочки сконы! Просто, вкусно и необычно

Эти воздушные британские булочки — идеальное спасение для тех, кто хочет порадовать семью свежей выпечкой к завтраку без лишних хлопот. Нежные, слегка рассыпчатые, с золотистой корочкой, они одинаково хороши со сливочным маслом и джемом или с сыром и ветчиной.

Для приготовления вам понадобится: полтора стакана муки (около 200 граммов), полторы чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли и две трети стакана холодных сливок жирностью от 33%. Для смазывания подготовьте сливки, молоко или желток.

Просейте муку с разрыхлителем и солью в глубокую миску. Постепенно вливайте холодные сливки, быстро замешивая тесто вилкой. Оно должно получиться мягким, но не липким. Выложите тесто на припыленную мукой поверхность, слегка обомните и раскатайте в пласт толщиной 1,5 см. Нарежьте кружочки стаканом или формой для печенья.

Разложите сконы на противне, застеленном пергаментом. Смажьте их поверхность сливками или взбитым желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке 12–15 минут до подрумянивания. Подавайте теплыми, разрезанными пополам с любимыми добавками. Эти сконы особенно хороши свежеиспеченными, когда они еще теплые и ароматные! Их прелесть в том, что даже через день они остаются мягкими внутри, если хранить их в закрытой посуде.

