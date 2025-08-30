Эти хитрые рулетики решили вопрос завтраков на месяц вперед!

Эти куриные рулетики — идеальное решение для тех, кто ценит свое утреннее время, но не хочет отказываться от вкусного и полезного завтрака. Всего один раз приготовив большую партию, вы обеспечите семью готовыми завтраками на целый месяц. Эти рулетики сохраняют все вкусовые качества после заморозки и разогреваются за 2 минуты.

1 кг куриного филе нарезают пластами, слегка отбивают. Для начинки смешивают 200 г тертого сыра, пучок шпината или укропа, 3 зубчика чеснока, соль, перец и паприку. На каждый пласт филе выкладывают начинку, сворачивают рулетиком и обжаривают по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для заморозки рулетики остужают, заворачивают в фольгу или пищевую пленку и хранят в контейнере.

Разогретые в микроволновке рулетики получаются сочными, с расплавленным сыром и ароматной зеленью. Они идеально подходят для быстрого завтрака, дополнения к гарниру или в качестве перекуса. Такой способ заготовки экономит время по утрам и позволяет разнообразить меню без лишних усилий. Замороженные рулетики хранятся до месяца, не теряя своих вкусовых качеств.

