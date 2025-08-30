День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 11:33

Эти хитрые рулетики решили вопрос завтраков на месяц вперед!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти куриные рулетики — идеальное решение для тех, кто ценит свое утреннее время, но не хочет отказываться от вкусного и полезного завтрака. Всего один раз приготовив большую партию, вы обеспечите семью готовыми завтраками на целый месяц. Эти рулетики сохраняют все вкусовые качества после заморозки и разогреваются за 2 минуты.

1 кг куриного филе нарезают пластами, слегка отбивают. Для начинки смешивают 200 г тертого сыра, пучок шпината или укропа, 3 зубчика чеснока, соль, перец и паприку. На каждый пласт филе выкладывают начинку, сворачивают рулетиком и обжаривают по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для заморозки рулетики остужают, заворачивают в фольгу или пищевую пленку и хранят в контейнере.

Разогретые в микроволновке рулетики получаются сочными, с расплавленным сыром и ароматной зеленью. Они идеально подходят для быстрого завтрака, дополнения к гарниру или в качестве перекуса. Такой способ заготовки экономит время по утрам и позволяет разнообразить меню без лишних усилий. Замороженные рулетики хранятся до месяца, не теряя своих вкусовых качеств.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рулеты
рецепты
курица
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Венгрия озвучила позицию по военной операции ЕС на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.