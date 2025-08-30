День знаний — 2025
Мой секретный рецепт курицы для ленивого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в медово-соевом соусе — это блюдо, которое всегда выручает, когда нет времени на готовку. Нежные кусочки филе обжариваются до румяной корочки, а затем тушатся в сладко-соленом соусе с чесночным ароматом. Простые продукты и минимум усилий превращаются в яркий ужин, который понравится всей семье.

Для приготовления берут 2–3 куриных филе, нарезают небольшими кусочками и обжаривают на оливковом масле до золотистой корочки. В отдельной миске соединяют 3 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. меда и измельченный зубчик чеснока. Когда курица поджарится, уменьшают огонь, вливают соус и тушат 5–7 минут, периодически помешивая.

Готовое блюдо получается с аппетитной карамельной глазурью и насыщенным вкусом. Его можно подать с рисом, свежими овощами или легким салатом. Такая курица хороша как для быстрого ужина в будни, так и для теплого застолья в кругу друзей. Простая идея, которая всегда работает и не требует долгого стояния у плиты.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

